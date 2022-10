Maria Eduarda de Carvalho relata abuso sexual sofrido aos 12 anos

A atriz contou sobre o caso ao falar sobre as falas do presidente Jair Bolsonaro em um podcast.

E o podcast em que Jair Bolsonaro diz ter “pintado um clima” com venezuelanas de 14/15 anos continua repercutindo. Desta vez foi a vez da atriz Maria Eduarda de Carvalho falar sobre o caso.

Em seu instagram, a atriz publicou um vídeo onde manifesta a sua indignação com as palavras de Bolsonaro e conta uma infelicidade que lhe aconteceu, durante a sua infância/pré-adolescência.

“Eu tinha 12 anos e ele bem mais de 40. Era um homem de família, tinha um filhinho de 4 anos, tinha uma namorada. Tinha fé em Cristo, mas eu duvido que Jesus abençoasse a forma que ele olhava para mim”, a atriz começou a contar.

Uma noite, numa festa na minha casa, eu já dormia porque era tarde e acordei com ele apalpando os meus seios. Seios de uma menina de 12 anos. Quando eu entendi o que tava acontecendo, eu me virei de bruços pra interromper aquele toque. Ele subiu em cima de mim e incompreensivelmente excitado, começou a esfregar o corpo dele contra o meu com força. Aí eu gritei. Eu berrei pela minha mãe, que veio ao meu socorro”, relatou a Maria Eduarda.

Felizmente, Maria conta que foi socorrida por sua mãe e afirma que o que pintou não foi um clima, como havia falado o presidente e sim um crime. “Milhares de meninas não podem e estão nesse momento inteiramente reféns de homens como o presidente da república Jair Bolsonaro, que acredita que pode ter ‘pintado um clima’. Não pintou um clima, pintou um crime. Pelos nossos corpos, pelos corpos das nossas filhas, não dá para relativizar”.