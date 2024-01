Mari Gonzalez será uma das comentaristas do BBB24

Ao lado de Micheli Machado, a influenciadora apresentará os flashes diários do reality show.

Gentee, após ser um verdadeiro meme ambulante em sua edição do BBB, em 2020, neste ano, a influenciadora Mari Gonzalez foi contratada pelo nosso amado Big Boss para, ao lado da atriz Micheli Machado, ser apresentadora oficial dos flashes diários do reality.

As famosas, que estarão no ar na TV Globo e no Multishow, irão apresentar os flashes que mostram a opinião do público nas ruas e atualizam os espectadores sobre a edição ao vivo. Tudo, não é mesmo?

Bom, eu não sei vocês, mas o BBB24 nem começou e eu já estou ansiosíssima para me deliciar com os babados que a casa deve nos proporcionar e com os memes que, com certeza, a Mari vai nos entregar.