”Eu estava pronta para romper o @nus, opa, o ano”, dispara Mari González em entrevista com Jonas

Boas risadas foi o resultado do ‘Pod Delas’ com Mari Baianinha e Jonas. Os dois contaram mais detalhes sobre o amor dos dois, principalmente do pedido de casamento do marido para a morena musa. Maria chegou a contar que estava pronta para romper o @nus. Aloooca! “Eu não entendi nada, a gente tinha aproveitado o dia. Aí lá vem ele: ‘Porque o céu está muito lindo, que não sei o que’. Eu sou a mais romântica da relação, faço pressão para fazer surpresas para mim. Eu estava pronta para romper o @nus, opa, o ano”, disse Maria que arrancou muitas risadas das entrevistadoras. “Mari sendo Mari”, respondeu Jonas no meio de muitas risadas das entrevistadoras. “Não tem jeito, eu nasci para ser meme, eu sempre falo alguma coisa”, respondeu a morena que já entendeu seu jeitinho de ser. Com um bofe desse, quem não estaria pronta para romper qualquer coisa que exista? Ai gente, tô louca, mas não resisto! Que casalzão, eu amo!