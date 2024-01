Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach são vistos beijando outros na mesma festa

Solteiro forçado? Não sabemos ainda o que aconteceu no relacionamento dele Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach, mas o que posso afirmar é que os dois deram a volta por cima e seguiram caminhos diferentes, afinal, eles foram vistos no maior love com outras pessoas na mesma festa. Os fãs do casal ficaram tristes com a realidade do término dos dois, mas fazer o que?

O evento em que os dois foram vistos com outros affairs foi o Réveillon Amoré, em Pernambuco. Ambos não foram vistos juntos no local. Muito pelo contrário: quem estava por lá flagrou o ex-casal ficando com outros famosos.

Jonas Sulzbach foi visto passeando de mãos dadas com Natalia Maine, que é biomédica e cantora. Já Mari Gonzalez foi vista aos beijos com um dos solteiros mais cobiçados do Brasil, o surfista Gabriel Medina.