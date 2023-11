Mari Fernandez abre o jogo sobre sua orientação sexual: “Eu já fiquei com os dois”

A cantora surpreendeu os seus fãs ao fazer a revelação no PodCats sobre sua orientação sexual

Olha ela! Mrai Fernandez não escondeu a verdade dos seus fãs e disse que se posiciona dentro da comunidade LGBTQIAP+ como uma pessoa bissexual. A cantora contou detalhes sobre sua vida pessoal e disse que já ficou com mulheres e homens.

“Acho que essa é a pergunta que o Brasil inteiro quer saber. É uma pergunta que recebo muito, as pessoas perguntando se eu já fiquei com mulher e se já fiquei com homem. Muita mulher dá em cima de mim, muito homem também. E eu já fiquei com os dois”, disse ela, em entrevista ao PodCats.

Ao lado dela, o cantor Nattanzinho perguntou: “Então você é bissexual?”. E ela confirmou: “Isso”.