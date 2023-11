Maré de azar: Taylor Swift quebra salto da bota Christian Louboutin em passagem pelo Rio

A passagem da cantora foi polêmica e gerou diversos problemas para os fãs que não estavam esperando a avalanche e a movimentação

Taylor Swift virou o Brasil de cabeça para baixo e nós sabemos bem disso. Bastou a loirinha do pop pisar no estádio Nilton Santos, no Rio, para que o salto de sua bota Christian Louboutin arrancasse e ela precisasse continuar a apresentação como se nada tivesse acontecido. A loirinha fez a pêssega e seguiu o show à francesa.

A bota apresentou problema quando ela ainda apresentava o começo da música ‘Lover’, fazendo com que a cantora ficasse na ponta dos pés por um bom tempo, mas pelo seu naipe, isso é fichinha.

Vale ressaltar que o show de ontem (20), teria acontecido no final de semana, mas foi cancelado por causa da onda de calor que invadiu o Rio de Janeiro e fez vítimas fatais. Um fã ainda conseguiu pegar o pedaço da bita para guardar de recordação. Brasileiro, né?