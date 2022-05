A divisão bilionária do patrimônio de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz

Patrimônio de empresário chega a R$ 4 bilhões

Minha gente, começaram as divisões de bens do fim do relacionamento de 17 anos de Marcus Buaiz e a cantora Wanessa Camargo. O Jornal Extra informou sobre a divisão de bens do casal e revelou que a mansão em São Paulo será a casa da cantora. O que sabemos é que ambos ficaram cheios de bufunfa.

Com um patrimônio avaliado em R$4 bilhões de reais, imóveis e carro, temos a certeza que nesse fim de relacionamento ambos sairão bem em relação ao dinheiro. Wanessa ficará com a mansão em São Paulo que foi pensada por ela e ainda está em construção.

Wanessa vai ficar com mansão em divisão de bens (Foto: Reprodução)

Para quem não sabe, Buaiz é dono de nada mais nada menos, um conglomerado que reúne uma emissora de TV e rádio, indústria alimentícia, shopping, entre outros empreendimentos. Segundo o Jornal Extra o Grupo Buaiz, do qual também é sócio, chega a casa do R$500 milhões ao ano.

Pensa que acabou? Marcus ainda tem seus investimentos próprios, contando com uma fábrica de gin, algumas empresas do ramo do entretenimento e é sócio da Workshow, uma das maiores empresas no mundo sertanejo. Ou seja, é inegável que ambos ficarão bem com o término, e muito mais que isso, ficarão cheios de dinheiro.

Quanto a Wanessa, enquanto a casa dos sonhos em Alphaville, com um terreno de 2.900m², não fica pronta, ela mora em um apartamento que foi do casal na cidade de São Paulo. Jpa ele vai se dividir entre a cidade natal, Espírito Santo, e São Paulo.

Essa sim é uma notícia de milhões, ou melhor bilhões. Aloca!