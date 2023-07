Marcos Veras tem suposto nude vazado e afirma: “O meu é bem menor”

Essa não é a primeira vez que o ator supostamente tem o seu órgão genital vazado na web, em ambas as vezes Veras negou que seja ele .

Amores, estava eu essa manhã trocando algumas fofoquinhas com as minha amigas aqui do Leblon, como de costume, quando me deparo com esse babado. Recentemente viralizou um vídeo na internet de um homem se masturbando, porém, o que mais chamou a atenção é que muitos estão afirmando que o homem do vídeo é o ator Marcos Veras.

Ao contrário do que muitos esperavam, Veras não só comentou sobre o caso, como também entrou na brincadeira e através do seu twitter afirmou que seu órgão genital é menor do que aquele que está sendo divulgado pelos internautas.

Gente, meu suposto pinto ta bombando por aí de novo? O meu é bem menor que esse que tão divulgando aí. Fiquem em Paz . Kk — MARCOS VERAS (@omarcosveras) July 18, 2023

Além de Veras, o comediante Marcelo Adnet também entrou na brincadeira e ironizou o “suposto nude”.

O "suposto pau" é bom demais #SomosTodasManjaSupostaRola — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) July 18, 2023

Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que um suposto nude de Veras é exposto nas redes sociais, em 2016, a conta do ator no app Snapchat publicou a foto de um pênis, porém, em explicações, ele disse que foi vítima de hackers.