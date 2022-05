Marcos Oliveira, o Beiçola, pede ajuda para comer e trabalhar: “A coisa está barra pesada”

Beiçola de ‘A Grande Família’ usou a internet para pedir ajuda, pois está enfrentando problemas de saúde

O ator Marcos Oliveira, o Beiçola de ‘A Grande Família’, apareceu nas redes sociais para pedir ajuda e o que parece é que a situação não está nada boa e de acordo com o próprio ator a “barra está pesada”. O ator pede ajuda para comer e cuidar da sua saúde, pedindo para que o empreguem, pois ainda tem capacidade.

Em postagem no Instagram o ator coloca o número do pix na legenda para que as doações possam ser feitas e ela consiga comprar mantimentos. “Estou precisando muito de ajuda. A coisa está barra pesada”, disse.

“Essa coisa do Estado, a gente fica esperando, esperando, esperando. E eu quero resolver isso o mais rápido possível, quero voltar a trabalhar. A única coisa que me interessa na minha vida é o meu trabalho. Mas, por favor, me ajudem”, pediu o ator.

O artista agradeceu a ajuda que estava recebendo e explicou alguns pontos importantes, como a sua fístula que tem na uretra, que o impossibilitou de trabalhar desde dezembro de 2021.