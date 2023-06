Marcos do Val diz usar “persuasão” e leva bronca de Natuza: “Como vou acreditar?”

O senador Marcos Do Val diz que falou a verdade à PF apenas usou do artifício da persuasão na sua fala sobre a reunião com Bolsonaro e Daniel Silveira

Marcos do Val deu uma entrevista para à GloboNews e não deixou de se enrolar ao ser questionado por Natuza Nery sobre o seu depoimento à Polícia Federal. O senador disse que usou de persuasão e ainda respondeu com ignorância para a jornalista que não deixou barato e deu uma aula, desacreditando do que o parlamentar estava dizendo.

“A versão dada à PF é verdadeira e com detalhes, inclusive da roupa que todo mundo estava usando”, declarou.

Logo Natuza rebate: “Quando o senhor fica de frente para um policial, o senhor muda a versão e protege Bolsonaro. Mas eu queria saber o que aconteceu com a primeira versão, o senhor mentiu, o senhor se esqueceu, teve um apagão de memória ou o senhor deu deliberadamente versões diferentes para confundir? O que aconteceu, senador? Porque a primeira fala não combina com as outras, aliás elas não combinam entre si”.

Do Val diz que usou a persuasão e ainda diz que era uma estratégia usada com a imprensa, revelando que poderia mandar materiais que comprovam a sua escolha. “Não entendi nada, senador. O que persuasão tem a ver com isso? Eu fiz uma pergunta objetiva. O senhor mentiu ou não mentiu? O senhor não precisa me ensinar o que é persuasão, até porque eu entendo bem o que é persuasão e entendo bem de mentira, também. O senhor está dizendo que usa a imprensa para mentir. Como é que eu vou acreditar que o senhor está falando a verdade agora?”, finalizou a jornalista.