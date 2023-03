Marcos de Andrade aposenta as redes sociais e afirma: “É muito prejudicial para a arte e para os artistas”

O ator acredita que precisamos do silêncio para nos reconectarmos com nós mesmos, o que não é possível através das redes.

Há poucos dias da estreia da segunda temporada da série “Cidade Invisível”, na qual ele atua, o ator concedeu uma entrevista à revista “Contigo” onde revelou que vai aposentar as suas redes sociais, afirmando que as “máscaras sociais tomaram conta da realidade”

“Me parece que a gente chegou em um ponto que as máscaras sociais tomaram conta da realidade. Quando a criatura toma conta do criador. A fantasia que você criou tomou um espaço tão grande na sua vida que você começa a acreditar nela. Eu acho isso muito prejudicial”, iniciou Andrade.

Marcos levantou um ponto ainda mais importante para a sociedade, em relação a forma que as redes sociais estão sendo utilizadas atualmente. Ele ressalta a quantidade de manifestações de ódio e a vontade de destruir o próximo presentes nestas plataformas.

“A quantidade de esgoto mental que a gente viu surgir nos últimos anos, de horror, como as pessoas revelaram sua vontade de manifestar o ódio, o horror, a vontade de destruir o outro, como isso veio à tona nos últimos tempos”, ressaltou o ator.

Seguindo o mesmo tema, em uma entrevista à revista ‘Caras’, o ator revela que nunca teve vontade de ter conta nessas plataformas e ressalta a importância do “silêncio”, já que com as redes, todo mundo quer opinar sobre tudo, a todo momento e, segundo ele, “Ninguém é tão puro quanto a nossa consciência ingênua quer”.

Além disso, Marcos ainda afirma que as redes sociais “É muito prejudicial para a arte e para os artistas”.