Marcos Caruso nega que tenha oficializado relacionamento

O ator confundiu a todos da imprensa com sua publicação no Instagram.

Amores, mais cedo contei à vocês que nosso eterno Leleco, o ator Marcos Caruso havia se casado com o técnico em enfermagem, Marcos Paiva, durante uma viagem a Portugal, porém isso não passou de um engano, não só meu, mas de toda imprensa.

Após a notícia sobre seu “casamento” ter viralizado, o ator esclareceu o que está acontecendo. Caruso explicou que ele e o técnico de enfermagem foram à Portugal para comemorar o sucesso que sua peça de teatro, “Trair e Coçar É Só Começar”, e acabaram comprando anéis iguais em uma feirinha do local.

“Não houve cerimônia nenhuma de casamento. Estivemos em Lisboa para assistirmos ao sucesso que minha peça está fazendo por lá (lotado até 20 de janeiro) e postamos as mãos para o alto, com anéis comprados numa feirinha no Bairro Alto, e já acontece a repercussão de que houve casamento”, explicou o ator.