Marcos Braz confronta Gabigol: “Quer gramado bom? Vai para a Premier League”

De acordo com a ESPN, o jogador e o dirigente do rubeo-negro estão se estranahndo desde o último dia 1º de julho, quando o Flamengo enfrentou o Fortaleza.

Amores, de acordo com a ESPN, o clima entre os integrantes do Flamengo não está dos melhores, principalmente após o jogo contra o Fortaleza, que aconteceu no último dia 1º de julho, quando o camisa 10 do rubeo-negro, Gabigol, lesionou o seu tornozelo, devido as más condições do gramado, o que o fez questionar o dirigente do time sobre o mesmo.

Porém, a atitude de Gabigol não foi muito bem aceita por Marcos Braz, que deu má resposta para o camisa 10. “Quer gramado bom? Vai para a Premier League.” Inconformado com a atitude do dirigente, o jogador o questionou: “O que você faz aqui?”.

Continuando, Marcos Braz respondeu ao grande ídolo do Flamengo, o questionando “O que você fez na Europa?”, o que deixou a situação bem tensa entre os integrantes do Flamengo, fazendo com que os dois passassem a manter apenas o contato necessário.