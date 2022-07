Autoaceitação de Marco Pigossi: “Pedia para Deus me consertar”

Ator se declarou homossexual por meio de suas redes sociais e está namorando Marco Calvani

A entrevista de Marco Pigossi para ‘O Globo’ está pra lá de emocionante e a sexualidade do ator não deixou de estar presente na pauta. Pigossi contou que teve dificuldade para se aceitar e chegou a rezar para que Deus o “consertasse”.

“Eu rezava, pedia a Deus para me consertar. A homofobia é tão enraizada que, por mais que a gente assuma, ainda vai lidar com o preconceito interno. Vesti a máscara heterossexual, sempre fui observado pela beleza. Fiz esse personagem hétero para me esconder, o que deixou minha vida mais confortável. E sou branco, privilegiado, classe média, filho de médicos. Imagina quem está na favela, é negro…”, disse Pigossi.

Vale lembrar que o ator se descobriu gay ainda esse ano, quando contou para os seus seguidores no Instagram que estava vivendo um relacionamento com o diretor italiano Marco Calvani. Hoje, o ator consegue viver mais feliz, vivendo a sua verdade.

“A pessoa que se aceita e está feliz com o que é conhece uma força enorme. Se sente com poder para ocupar espaços. E o encontro com a comunidade é uma corrente bonita, a gente se sente fortalecido, cria um senso comunitário. Porque, no fundo, o que a gente mais quer é pertencer. Como homossexual, sentia que não pertencia a nenhum grupo. Todos esses corpos passam por isso. E quando passam a pertencer… É do caralho!”, contou.