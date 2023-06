Marco Pigossi fala sobre preconceito antes de sair do armário: “Muito medo”

Ator lamentou o preconceito velado e diz que sofreu por ser gay e escondeu a verdade durante muito tempo

Marco Pigossi resolveu abrir o seu coração e contar detalhes sobre sua vida pessoal ao se assumir homossexual. O ator contou que sofreu com o preconceito velado e que teve que esconder durante muito tempo por medo da reação do público. Em entrevista ao programa Conversa com Bial, Pigossi conta mais detalhes.

“Nunca me foi pedido que isso fosse aberto ou falado sobre. Mas era velado, a partir de relatos, conversas e coisas que eu ouvia das pessoas. E isso é um pensamento antigo, porque a gente mostrou através de outros atores que isso é uma grande besteira. O trabalho de atores e atrizes vai muito além disso”, disse.

Marco ainda completa: “A gente tem muito medo de como isso vai ressoar para as pessoas ao redor. E a gente acabava ouvindo coisas dos próprios pais, que vem de um lugar total de amor e proteção, que é aquele discurso ‘eu tenho muito medo que você sofra´. E isso já causa na gente um medo de existir por si mesmo, que é onde a gente tem medo do que as pessoas vão achar”, acrescentou.

O ator ainda diz que para ele o processo ocorreu de forma diferente em relação à autoaceitação. “Para mim, foi um processo diferente, porque esse processo de autoaceitação e me reconhecer como homossexual passou por um lugar muito diferente, porque era público. Era para um país inteiro. Eu tinha um medo profissional muito grande”, finalizou.