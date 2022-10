Marco Nanini interpretará João de Deus na série “Os últimos dias de Abadiânia”

A série será a primeira coprodução internacional do Canal Brasil.

E tem novidades vindo por aí. O ator Marco Nanini, um dos mais respeitados, admirados e talentosos atores brasileiros, interpretará o ex-médio João de Deus, na série “Os últimos dias de Abadiânia”.

A série será inspirada na história de duas irmãs que foram vítimas dos abusos do “médium”, ao chegarem na cidade de Abadiânia, 17 anos antes de sua condenação, onde uma das garotas ficará completamente traumatizada com os métodos utilizados por João de Deus em suas ‘curas espirituais’ e a outra se tornará uma fiel seguidora do criminoso.

Mostrando-se empolgado com o projeto, Nanini comentou sobre como será para ele interpretar o ex-médium: “O convite me fez mergulhar na história que inspira a série. Certamente será um desafio interpretar esse personagem. Contamos com um roteiro excelente, uma diretora muito talentosa e um grupo de atores que admiro. Estou animado”.

Para quem não lembra, João de Deus foi preso após ser acusado em mais de 600 denúncias de abuso sexual, incluindo os crimes de estupro e pedofilia.

A produção será a primeira coprodução internacional do Canal Brasil, em parceria com a Ventre Studio e as portuguesas Coral Europa e TVI. Ela será dirigida por Marina Person e contará com outros grandes nomes no elenco, como: Bianca Comparato, Karine Teles e Antônio Saboia.