Márcia Sensitiva nega convite para o BBB24: “Vou lá para passar fome?”

Durante a sua participação no podcast Inteligência Ltda, que é apresentado por Rogério Vilela, a influenciadora, sensitiva e espiritualista Márcia Sensitiva revelou que negou o convite para participar do BBB24. “Fui convidada para estar nesse. Primeira vez que eu falo”, revelou Márcia “Mas e aí, se te convidarem de novo você vai?”, questionou VIlela”Vou lá para passar fome, matar um? Para começar, eu iria sofrer. Eu tenho 71 anos. Como é que faz? Não dá”, justificou a sensitiva”Vai ter que acordar no horário que eles querem, é briga, é treta…”, afirmou o apresentador.Muito obrigada, Globo. Mas não deu. Não me balançou, não. Meus filhos não deixaram eu balançar”, finalizou Márcia.