Márcia Sensitiva ensina simpatia para atrair coisas boas

A entrevistada do ‘PodDelas’ diz que é necessário tampar o umbigo e rezar todos os dias para evitar auras indesejadas

Márcia Sensitiva dá que falar por onde quer que vá e no ‘PodDelas’ não foi diferente. A sensitiva disse que nessa Páscoa é bom tomar um banho de malva do pescoço para baixo e lavar a cabeça com boldo. Anotado?

A sensitiva pede para que todos lavem a cabeça com shampoo de boldo, ou boldo in natura e ainda aconselha um banho de malva do pescoço para baixo. “Eu acho que o banho de malva, um banho que acalma a tua vida, aproveita esse momento, malva é fácil, vende seco. Quando for sábado de aleluia, depois do meio dia pode tomar”, aconselha.

“Aproveita para perdoar, é tão fora de moda ter ódio, ainda não é total, mas daqui 20 anos vai ser fora de moda ter ódio. A Páscoa é para renovar os nossos votos”, declara Márcia.

Márcia ainda diz que para atrair coisas boas é necessário fazer um jejum de “sexo, alcool e carne vemelha”, será que vem aí?