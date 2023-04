Márcia Goldschmidt enfrentará cirurgia de emergência após romper prótese de silicone

A apresentadora publicou um vídeo no seu Instagram pessoal onde conta detalhes sobre o procedimento que será realizado depois que a prótese de silicone da mama esquerda rompeu

Enviando todas as energias positivas para minha querida amiga Márcia Goldschmidt. A musa passará por uma cirurgia de emergência após ter sua prótese da mama esquerda rompida. A apresentadora disse que não sente nada e nem percebeu o rompimento, só descobriu após a realização de um exame.

“Gente, bom dia! Vou contar para vocês o que me aconteceu ontem. Eu faço controle muito estrito da mama. Primeiro faço ressonância, depois mamografia e, depois da mamografia, a cada seis meses, faço ultrassom. Há seis meses, fiz a ressonância magnética e estava tudo ok. Só que tenho que fazer ultrassom seis meses depois e foi agora. Fui fazer porque sou muito cuidadosa com essas condições de saúde. Gente, o quê que eu descobri? Presta atenção, mulherada! Descobri que minha prótese de silicone [do lado esquerdo] rompeu. E eu não sinto nada, não percebo nada. Só que ela rompeu”, contou.

Márcia ainda disse que virá para o Brasil para realizar o procedimento, pois prefere fazer tudo por aqui. “Agora eu sei que eu vou ter que ir para o Brasil, eu prefiro fazer a cirurgia no Brasil, com médicos competentes que eu conheço. Mas vou ter que ir para o Brasil, vou ter que fazer uma cirurgia às pressas. Mas quero deixar vocês alertas de uma coisa: ‘você que tem prótese de silicone, não deixe de pelo menos uma vez por ano fazer um ultrassom’. Não dói e é rapidinho. Apalpando eu não sinto nada. Mas é perigoso. Vamos cuidar. Isso acontece em 10% dos casos. É pouco? É. Mas pode ser que você seja premiada”, alertou.