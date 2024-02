Márcia Fu revela que o sexo com americanos e holandeses são os melhores

Queen! Márcia Fu não dá um ponto sem nó e usou o seu espaço no ‘Divas Depressão’ para falar que aprontou muito na sua juventude e que é levada até hoje. Aloca! A musa contou detalhes sobre o seu passado e disse que é mentira que os atletas não podem transar durante os campeonatos. Ela ainda revelou que escapava dos olhares do técnico para ir aprontar, revelando que o sexo com holandeses e americanos são os melhores.

“A gente vivia na bagunça, tudo mentira, a gente cai na gandaia, tudo escondido. A gente sai escondido do técnico, eu era levada demais, sou até hoje. Saia pela escada de emergência, pode a gente transava horrores, no outro dia eu era a primeira na quadra arrebentando a cara das cubanas”, disse.

Ela ainda completa: “Uma delícia os americanos. Holandeses também são uma delícia. O da SWAT cansou a minha cara, vazei de lá na primeira oportunidade, muito ciúme, não dá!”, finalizou.