Marcelo Pereira recebe alta após ser internado por um mal súbito

Marcelo Pereira deu um susto em seus fãs que o acompanham no jornal todos os dias. O jornalista sofreu um mal súbito e teve que ser internado, acontece que a internação durou dias e dias, deixando os fãs em estado de alerta. Nesta quarta (10), ele recebeu alta.

“O Hospital e Maternidade Ribeirão Pires informa que o paciente Marcelo da Silva Pereira recebeu alta hospitalar no dia 10/01, onde estava internado desde o dia 06/01 devido a um quadro de dor abdominal com instabilidade hemodinâmica”, afirmou o boletim médico.

Durante o período no hospital, ele foi substituído por Thaís Luquesi nos jornais. “Durante a internação foi submetido a um tratamento medicamentoso e avaliado por especialistas, evoluindo com melhora importante do quadro de saúde. Deverá permanecer em repouso domiciliar pelos próximos dias”, finalizou.