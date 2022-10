Marcelo Madureira apoia Lula e relembra voto em Bolsonaro: “Um dos maiores equívocos”

Ex-Casseta ficou em um dos assuntos mais comentados depois de declarar seu voto em Lula e relembrar do seu voto em 2018

Minhas manas políticas ficaram sedentas com a foto de Marcelo Madureira, ex-Casseta, ao lado do candidato Lula. O ator declarou seu voto no candidato à presidência do Brasil e ainda relembrou suas escolhas de 2018, dizendo ter sido um dos maiores equívocos. Vale lembrar que Bolsonaro ainda concorre ao segundo turno com Luiz Inácio.

O que mais impresionou a web foi que o ex-Casseta já fez diversas críticas às gestões petistas e foi ao encontro do candidato para delcrara seu apoio ao movimento “Derrubando muros”, formado por empresários, investidores, banqueiros, políticos e intelectuais.

“Para participar da vida pública, a gente corre o risco de errar. O importante é reconhecer esses erros e mudar de opinião. Isso não é uma questão de grandeza, mas de humanidade”, disse ele.

O ator ainda conta que não imaginava tamanho estrondo na mídia. “Já faz um bom tempo que eu não estou tão proeminente na mídia. Hoje, sou um homem mais dos bastidores. Então, não imaginei que teria esse barulho todo. Mas fico feliz que as pessoas se lembrem de mim e tenham esse carinho. Inclusive, alguns tinham a impressão de que eu era reacionário e bolsonarista, coisas que eu nunca fui. É importante deixar isso mais claro”, disse.