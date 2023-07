Marcelo Drummond quebra silêncio diante da morte do marido: “Segurei as mãos dele”

Após a morte de Zé Celso, o seu marido soltou o verbo e abriu o seu coração diante da morte do seu marido após incêndio em apartamento

O marido do falecido Zé Celso abriu o seu coração e deu detalhes sobre a morte do diretor. Marcelo Drummond fez uma declaração comovente a todos e explicou com detalhes tudo que aconteceu.

“Eu caí, alguém me acordou porque eu cheguei a desmaiar, de certa forma, da fumaça. Alguém me acordou, a gente saiu. Fui para o corredor, para o hall de entrada do apartamento, um vizinho apareceu e trouxe o Zé junto com o Vitor e o Zé falava ‘abre a janela, abre a janela’. E eu falei: ‘já está aberta. Eu segurei as duas mãos dele e ele botou a perna em cima de mim”, contou o viúvo à GloboNews.

Ele ainda conta que o marido recebeu ajuda no corredor do apartamento que pegou fogo. “A gente puxou, o Zé deitou no chão. Eu mesmo não aguentei, deitei um pouco. Depois de saírem do apartamento, Zé recebeu os primeiros socorros. Aí chegaram os Bombeiros e foi o último momento que eu vi o Zé”, disse.