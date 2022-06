Marcelo Dourado dispara: “O lance é votar no Lula rapaziada”

Polêmico ex-BBB declara seu voto no candidato à presidência do Brasil

Chocados? Porque eu sim estou bem chocada com a declaração de Marcelo Dourado no Twitter, jamais pensei que o PT pudesse contar com o voto do ex-BBB polêmico. O lutador usou seu Twitter para pedir que elejam Lula no primeiro turno, que aí não dá chance para os Bolsominions se juntarem no segundo.

“O lance é votar no Lula rapaziada. Votar no 1º turno pra não dar vez de se juntarem no segundo. Agora eu falei do Lula”, escreveu Marcelo Dourado.

O lance é votar no Lula rapaziada.

Votar no 1º turno pra não dar vez de se juntarem no segundo.

Agora eu falei do Lula. — Marcelo Dourado (@maktubdourado) June 8, 2022

O ex-lutador de MMA participou na quarta e na décima edição do reality show Big Brother Brasil, saindo vencedor da última participação no reality, mesmo após as polêmicas envolvendo seu nome.