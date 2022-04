Faltou delicadeza: Marcelo Cosme comete ato falho

Apresentador do ‘Em Pauta’ do Globonews pecou ao falar sobre caso da menina que morreu no Carnaval

Faltou delicadeza e empatia por parte do jornalista apresentador do ‘Em Pauta’, Marcelo Cosme. O jornalista comentava sobre o Carnaval deste ano e passou por cima do fato de que a menina morreu, comentando o caso de forma superficial, como se colocasse em prática o ditado: “o show não pode parar”. “Acidente sempre acontece, a menina morreu, mas tem a festa”, disse o jornalista. Acredito que existem outras saídas para entrar no assunto do Carnaval, a alegria da festa não deve se misturar com a dor que a família está sentindo. Vale lembrar que o acidente com um carro alegórico, que prensou a menina contra a parede, aconteceu na avenida. A vítima faleceu aos 11 anos de idade ao passar por uma cirurgia de amputação de uma das pernas. Além disso, ela teve traumatismo no tórax e respirava por aparelhos. Maior empatia ao comentar o fato é mais que essencial, para todos que assistem ao jornal e respeito com a família que ainda sofre com a perda tão recente.