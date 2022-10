Marcelo Bimbi, ex-marido de Nicole Bahls, é preso em Belém

Modelo disse que foi jogado no camburão e se despediu dizendo que iria morrer

Eita minha gente, que história é essa? Marcelo Bimbi foi levado preso em Belém do Pará e postou um pedido de ajuda nesta madrugada. O ex-marido de Nicole Bahls chega a dizer que não fez nada, que a polícia está errada e que vão matá-lo. O modelo ainda usa os stories para se despedir do seu corpo. Gente!

“Preciso de ajuda. Socorro! Me ajudem, vão me matar em Belém, nçao fiz nada, a polícia está errada! Cadê o governador do Acre?”, questiona Marcelo.

O muso chega a se despedir da vida: “Obrigado a todos vocês, que larguei e hoje vocês estão me acusando. Adeus! Cuidem do meu corpo”, escreveu.

Tudo aconteceu quando a mulher que estava com Marcelo, Letícia, chamou a polícia depois de ser agredida por Bimbi, que estava alterado. A loira ainda conta que ele foi parar no camburão porque desacatou os policiais.

Letícia ainda fez um corpo de delito na polícia de Belém do Pará e em nota a Polícia civil do Pará diz que o inquérito foi instaurado diante as agressões que Marcelo foi acusado.

Em contrapartida, o ex-marido de Nicole conta que tudo não passa de uma mentira.