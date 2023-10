Marcelo Adnet vence batalha na justiça contra ex-secretário de Bolsonaro

Mário Frias, do PL, foi condenado a pagar 30 mil reais ao ator e humorista diante do processo de danos morais

Mário Frias levou a pior no processo que move contra Marcelo Adnet diante de danos morais. O parlamentar do PL terá que pagar cerca de 30 mil reais ao humorista após ele reagir a um vídeo de paródias que tinha a sua atuação como secretário de Cultura do governo Bolsonaro.

Frias chegou a chamar Adnet de “garoto frouxo e sem gfuturo”, “criatura imunda”, “crápula”, “palhaço decadente” e “idiota egoísta”.

O deputado ficou ofendido com a paródia do ator e humorista e as postagens estavam protegidas pelo direito à liberdade de expressão. O juiz considerou que a publicação teve “o único objetivo de desmerecer o autor [Adnet] como pessoa e profissional” e que Frias deveria ter respeitado o decoro do cargo que ocupava no governo federal.