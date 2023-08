Marcello Novaes está namorando influenciadora de 26 anos

Saory Cardoso é ex-De Férias com Ex e já namorou o ator Eduardo Galvão

As notícias não param acerca da vida do ator Marcello Novaes. Acontece que o ator está namorando uma ex-De Férias com Ex, de 26 anos. Trata-se da ex-namorada do ator Eduardo Galvão, que faleceu em 2020. Saory Cardoso tem dado o que falar nas redes após seu romance sair pela culatra.

O affair foi divulgado por Matheus Baldi, que ainda revelou que eles estariam passando umas férias em Portugal. A influenciadora postou algumas fotos, mas está sozinha em todas elas.

Saory é de Minas Gerais e também já foi apontada como affair de Neymar, após ser vista em Paris, em 2019. Enquanto o ator já foi casado com Letícia Spiller, e tem filhos provenientes da relação com a atriz.