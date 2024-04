Marcello Camargo fala sobre saudade de Hebe: “Queria contar as coisas para ela, queria a opinião dela”

Marcello Camargo está por trás do espetáculo ‘Hebe, Uma Revista Musical’, que fica em cartaz até o dia 31 de maio, no Teatro Mooca, em São Paulo. O filho de Hebe conversou com a Caras e contou a saudade que sente de sua mãe e disse que queria dividir alguns assuntos com a querida apresentadora do Brasil.

“Para o Brasil, vejo que as mulheres se espelham muito nela. Todo mundo fala que ela era uma mulher à frente de seu tempo, que foi uma precursora de colocar a mulher em um destaque de empreendedorismo, de conquistar as coisas, então vejo isso muito forte quando as pessoas se referem à ela”.

Quando sente saudades da mãe, o apresentador revela o que faz para amenizar a falta que ela faz. “A saudade é imensa, todos os dias. Queria contar as coisas, queria a opinião dela, fico perguntando: mãe, você está feliz com o que estou fazendo, você está gostando? O que faço para matar as saudades é o que estou fazendo: o programa Café com Selinho, palestras, o musical porque tudo isso traz ela pra perto da gente. Sinto a presença dela, sinto ela viva, esses projetos me ajudam um pouco a matar a saudade dela porque traz ela para a gente”, confessa.

“Nunca houve uma despedida, minha mãe nunca falou em morte, mesmo nos últimos dias, ela falava assim: ‘Reze para amanhã eu estar melhor’. Ela nunca falou: ‘Será que vou morrer?’. Nunca! Uma coisa que ela sempre falou a vida inteira para mim: ‘Seja feliz, meu filho’. Ela queria me ver feliz, sabe? Então ficou muito marcado para mim isso. Por isso, não me dou o direito, quando bate aquela tristeza, saudades, encarar aquela ausência física, eu me levanto logo porque o que ela sempre quis foi me ver feliz”, salienta.