Marcela McGowan revela sobre uma situação com um pedófilo: “Ele prometia que eu seria a próxima Xuxa”

A influenciadora conta histórias sobre a sua infância na sua rede social

Genteeeee, a Marcela McGowan falou em primeira mão no perfil do seu Instagram, sobre uma situação que ocorreu quando ela tinha apenas nove anos e teve contato com um pedófilo.

A ex-BBB disse que o encontro ocorreu quando ela estava acompanhando sua mãe em uma clínica de estética. Enquanto esperava a mãe, ela estava brincando e então o homem se aproximou. “E eu ia junto com ela [sua mãe], levava os meus brinquedos e ficava brincando na varanda. Até que um dia, um senhor de uns quarenta e poucos anos me abordou, perguntou como eu me chamava, quem eu era, o que eu tava fazendo, com quem que eu tava ali”, contou.

Ainda disse que ele deixou um cartão, falando que era dono de uma rede de TV que tinha programa infantil. “Aí minha mãe ligou e ele falou que ele era dono de um canal de TV, tinha um programa infantil nesse canal e que tinha me visto brincando, me achou bonita e desenvolta e queria que eu fizesse um teste”, relembrou.

Marcela falou que o homem fazia comparações com Xuxa, e que o pedófilo a tratava como uma futura estrela. “Fiz uns vídeos. Durante o teste, ele estava levantando a minha bola, como se eu fosse ser a próxima Xuxa.”

Só que a mãe da influenciadora ficou em alerta e achou estranho quando o homem pediu para fazer testes sem os pais presentes. “Falou o seguinte para a minha mãe: ‘Para as meninas não ficarem inibidas na gravação, eu prefiro que os pais deixem elas aqui e no final do dia voltem para buscá-las. Quando entrei no carro, minha mãe disse que eu não ia participar disso”, e foi assim que ela foi salva pela mãe, contou aos seus seguidores.

Tempos depois, já adulta, ela descobriu que o tal empresário havia sido denunciado por abuso sexual de menores. “Minha mãe quase caiu para trás! Era o tal cara. As suspeitas da minha mãe estavam certas. Graças a Deus ela não deixou eu fazer parte daquilo”, e assim concluiu o relato.