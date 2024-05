Marçal ressalta que show de Madonna no RJ foi um ritual satânico que teve as mortes do RS como oferenda

Aii gente, quando penso que o Pablo Marçal vai finalmente ficar quieto e não arrumar mais polemicas, ele vai e prova que estamos errados mais uma vez. Dessa vez, ele acusou a TV Globo ter sido cúmplice ao realizar um ritual satânico durante a transmissão do show da cantora Madonna na Praia de Copacabana, no RJ no último sábado, enquanto o Rio Grande do Sul era atingido pelas fortes chuvas que devastaram boa parte do estado.

Exaltíssimo, o coach criticou e muito a emissora ter seguido com a transmissão do show da cantora norte-americano em um momento de luto e sofrimento para o estado gaúcho. Ele também acusou a Globo de desrespeitar o povo brasileiro e de manipular a informação.

“Vocês desrespeitaram o povo brasileiro que estava morrendo transmitindo o show daquela pornográfica. Aquilo é um ritual satânico e todo mundo sabe. Estavam fazendo oferenda com os corpos do Rio Grande do Sul. Qualquer um que tem o mínimo de entendimento sabe o que estava acontecendo naquele lugar”, disse ele.

Recentemente, o influencer alegou que a emissora dos Marinho será desmascarada em breve. Ele ainda jurou que revelaria os segredos mais obscuros por trás da empresa e mudar o rumo da mesma.

“Vocês estão fazendo oferenda com o povo. Vocês não estão falando a verdade sobre o que está acontecendo. Vocês podem me chamar de doidinho, o que for. Aquilo nunca foi um show, foi um ritual satânico. Vocês vão ser desmascarados. Essa emissora vai mudar o rumo rapidinho, quem controla ela não vai controlar mais nos próximos meses”, concluiu ele.