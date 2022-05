Era a fivela do cinto? Após rumores que Maraisa ficou desconfortável com “chega mais” de Tierry, ela explica: “Não vi maldade”

A cantora tratou de dizer que não viu maldade no cantor após ele se desculpar

Parafraseando a novela ‘Pantanal’, digamos que a fivela do cinto de Tierry ficou mais forte durante dança com Maraisa em um show no último fim de semana. O vídeo viralizou na web quando ele dá um “chega mais” na cantora — quem dera eu — e apontaram um desconforto por parte da cantora, que desmentiu.

Tierry e Maraisa dançando em show viralizar, internautas fizeram duras críticas ao cantor ao perceberem constrangimento por parte da sertaneja.Tierry fez questão de ligar para Maraisa e pedir desculpas pelo o ocorrido e recebeu conforto da colega. 🗣 pic.twitter.com/kwwLD0YYUr — ZNEWS (@ZENEWSS) May 27, 2022

Segundo Léo Dias, Tierry ligou para Maraisa e se desculpou pelo ocorrido, como um gentleman, e ela o garantiu que não viu maldade alguma e que pra ela foi uma brincadeira — boba e gostosa diria Lina ao assistir.

Lembrando que a cantora postou um vídeo dançando com ele, Maiara e o cunhado, Fernando, e Danilo Gentili — que a internet shippa muito com ela — comentou: “Quero dançar assim também” e Maraisa brincou que viu bem o que ele viu dando a entender que o humorista estava com ciúmes dela. E em outro tweet, ele mais uma vez deu sinais de ciúmes em uma foto dos dois.

Quero dançar assim tb — Danilo Gentili 🇺🇦 (@DaniloGentili) May 26, 2022

Pegou coceira de ficar perto dele? — Danilo Gentili 🇺🇦 (@DaniloGentili) May 26, 2022

Eu shippo a cantora com Tierry e Danilo viu? Já que eles não me conhecem para concorrer com ela — sorte dela, okay?