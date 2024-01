Maraisa quebra o nariz em acidente no resort

A cantora sertanejo sofreu um acidente, no início da semana, em um resort no estado de Alagoas.

Amores, no início desta semana contei para vocês que a cantora Maraísa, da dupla sertaneja Maiara e Maraisa, havia sofrido um acidente em um resort, tendo que ser levada para hospital, que fica a cerca de 3h de onde ela estava.

Contudo, no caminho de volta para a sua casa, Maraísa mostrou detalhes dos hematomas que o acidente lhe causou, sendo o nariz quebrado e os olhos roxos.

“Vai para as férias fazer conteúdo, olha como o conteúdo ficou bom, conteúdo top. Tô com um enfermeiro… de duas uma: ‘Ou vai dar muito certo, ou…'”, brincou a cantora, enquanto colocava gelo em seu rosto, dentro do jatinho.