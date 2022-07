Maraisa levanta suspeitas de chifre na internet e Fernando desmente

Em show Maraisa disse que quando o chifre dói é que a voz sai bonita

Minha gente, a internet voltou a falar sobre o relacionamento de Maraísa com Fernando, afinal a musa deu indícios de que estaria sendo traída. Contudo, Fernando desmentiu a história e ainda levantou a hipótese de ter um outro na história. Será?

Em show da dupla sertaneja em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, Maraisa fala: “Tá doendo o chifre aqui, quando o chifre dói é que a voz sai bonita, gente”. Vale lembrar que não faz muito tempo que a musa terminou seu relacionamento cheio de idas e vindas com Fernando.

Um vídeo da Maiara no show falando: “Tá doendo o chifre aqui” começou a viralizar nas redes sociais e logo depois Fernando, seu ex, deixou um comentário na publicação do Hugo Gloss a respeito do vídeo: “Só se ela tá levando de outro alguém, pq de mim não é”. 🗣 pic.twitter.com/ioGjdZdP2e — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) July 5, 2022

Não demorou para que o vídeo repercutisse e fosse parar no Hugo Gloss. A publicação contou com comentário do sertanejo: “Só se ele está levando de outro alguém, porque de mim não é”. Eita, bebês!