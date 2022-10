Maraisa comenta flerte com Sérgio Marone: “Não sei se dou conta”

Cantora sertaneja explicou o motivo de não ter acontecido o primeiro encontro em entrevista à revista Quem

Não sei vocês, mas eu estou doidinha para que Maraisa e Sérgio Marone se encontrem logo para matar a sede da fofoqueira por fofoca em brincadeiras bobas e gostosas. A sertaneja deu uma entrevista à revista Quem e contou que o encontro ainda não ocorreu, porque ela não tem certeza se ele a quer, mesmo depois das investidas…

“Ele é um príncipe encantado. O Sérgio Marone até no jeito que ele conversa seduz a gente. Será que ele está me esperando mesmo? Quer me encontrar? É verdade da minha parte. Você acha que eu minto? Não sei se eu dou conta de um homão daquele. Acho que vou travar inteira com ele na minha frente”, disse a artista.

Ainda esse ano a artista comentou na foto do ator, mas depois apagou o comentário: “Oi, meu nome é Maraisa. Você vem sempre aqui? […] Eu aqui viajando, né? Eu jamais teria chances com o Sergio Marone”. Sérgio, muito sensato, respondeu: “Eu vi o que você escreveu no tweet passado, ops!, apagado, Maraisa. Nunca diga nunca”.