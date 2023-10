Mara solta indireta para Xuxa: “Não tive uma irmã que morreu brigada por causa de política”

Em entrevista com fã, Renan Dornellas, no PodMara, ela não deixou de alfinetar a Rainha dos Baixinhos falando sobre política

Mara Maravilha não deixou de cutucar Xuxa Meneghel em entrevista com Renan Dornellas para o seu podcast, PodMara. A apresentadora reviveu o fato de que a irmã de Xuxa morreu brigada com ela por desacordos políticos e interesses opostos. Importante falar que Mara vai estrear um programa na TV Gospel, mas será que com esse veneno o Bispo Estevam Hernandes vai gostar de sua participação na emissora?

Mara falava na entrevista com Renan sobre um jornalista que a persegue e relatou: “Eu respeito a sua e você respeita a minha, entendeu? Fui clara?”, iniciou.

Ela ainda completa falando sobre o comunicador que foi alvo da conversa entre ela e o fã: “Só que você um jornalista que já me persegue foi e fez polêmica com isso e isso gerou muita discussão e isso me chateou e eu sou um ser humano, não gostei e te bloqueei. Eu achei invasivo, aceitei a sua escolha e você respeitasse a minha, fui indelicada e bloqueei. Eu tenho família que não pensa igual a mim e nem por isso eu não briguei com minha família, eu não tive uma irmã que morreu brigada por causa de política. O mínimo que você me deve é pedir perdão”, disse.

Mara Rubia Meneghel faleceu dia 6 de fevereiro na Espanha vítima de embolia pulmonar e Xuxa ainda lamentou a morte dela e a briga das duas. “É um grande aviso para as pessoas não fazerem o que eu fiz: eu estava sem falar com ela. Foi por divergência política. Ela ficava me mandando uns vídeos com fake news. Falei para parar. Não parou e eu bloqueei ela. Não tem amanhã garantido, nem para quem está com saúde”, desabafou para Patrícia Kogut.

Mara se mostra um pouco rancorosa com Xuxa e distribui alfinetadas para a apresentadora no seu podcast que ainda não bateu a marca de 600 visualizações.