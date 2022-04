Mara Maravilha pede perdão de Xuxa mais uma vez

Em entrevista com Flávio Ricco e Dani Bavoso no R7, Mara falou sobre sua relação com a rainha dos baixinhos

É minha gente, parece que Mara quer porque quer reconquistar a amizade de Xuxa novamente. Em participação no ‘O Programa de Todos os Programas’, com Flávio Ricco e Dani Bavoso, Mara conversou sobre sua carreira de mais de 30 anos e falou sobre sua relação com Xuxa, pedindo desculpas por tudo que falou. “Xuxa, no que eu te ofendi, olhando nos seus olhos, me perdoe. Continue sendo rainha daí, que continuo sendo maravilha daqui”, pediu a apresentadora. Será que Xuxa vai desculpar a morena? Mara em participação no programa da Xuxa (Foto: Reprodução) A loira disse na semana passada, no podcast ‘Papagaio Falante’, que as desculpas de Mara não fazem diferença para ela, porque o que importa são as atitudes das pessoas, se isso não mudar, não adianta nada. Vale lembrar que Mara ofendeu não só a apresentadora, mas também a família da loira, chamando Ju, marido de Xuxa, de inconveniente na relação das duas. Será que vem aí a paz mundial?