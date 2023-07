Mara Maravilha pede medida protetiva contra o humorista Carlinhos Aguiar e o seu filho Caique Aguiar

A apresentadora afirma que as últimas atitudes dos homens só lhe renderam mais subsídios para futuros processos.

Gente, no último sábado (08), contei para vocês que o ex-Fazenda Caique Aguiar estava detonando o estado de saúde da apresentadora Mara Maravilha, afirmando que o que ela estava passando era resultado de todas as suas atitudes ao longo de sua vida. Além disso, recentemente o ex-Fazenda e o seu pai, o humorista Carlinhos Aguiar, revelaram publicamente que a apresentadora abriu uma ação judicial contra eles.

Diante de tudo isso, Mara revelou que está movendo os seus pauzinhos para conseguir uma medida protetiva contra o pai e o filho.

Em nota enviada à colunista Fábia Oliveira, o advogado de Mara Maravilha, Gil Ortuzal, afirma que a decisão de tornar esse processo público foi totalmente tomada pelo ela outra parte dos envolvidos e relata que essa exposição deixou Mara completamente abalada.

“Ela não queria que o processo viesse a público, tanto é que a interpelação judicial foi ajuizada em 25 de abril e ninguém sabia, a não ser as partes envolvidas e seus respectivos advogados.Trazer à tona esta animosidade causou uma abalo psicológico significativo ao casal, ainda mais num momento de fragilidade da Mara, que se encontrava internada. Vamos providenciar o necessário para que seja feita a devida Justiça”, revelou o advogado da apresentadora.

Diante disso, Mara afirma que as atitudes de Carlinhos Aguiar e de seu filho lhes renderam mais subsídios, que serão utilizados em novos processos judiciais que a mesma vai iniciar.

“Contra fatos não há argumentos. O primeiro passo foi dado com a interpelação judicial, sempre pensando na Justiça. Nossa intenção era ter subsídio para uma queixa-crime em razão das falas do senhor Carlos Aguiar com relação a meu filho e família, não somente a mim. Porém, com esta publicidade toda e as ameaças veladas, criando roteiros que até caberiam para TV, mas não no Tribunal de Justiça, o senhor Carlos só nos forneceu mais subsídios para outros processos”,

Por fim, a apresentadora revelou que a sua segurança e a de sua família foram reforçadas, e por medo das ameaças veladas que eles vem recebendo, ela pediu que sua equipe jurídica encontre uma forma de conseguir uma medida protetiva contra Caique.

“Eu reforcei a segurança pessoal da nossa família e pedi ao nosso advogado que estude uma possibilidade de medida protetiva contra Carlos e Caique. Estou com medo”, finalizou Mara.