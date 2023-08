Mara Maravilha não assistiu ao encontro de Xuxa, Angélica e Eliana no Criança Esperança

A apresentadora contou detalhes sobre a festa do Criança Esperança com as três amigas subindo no palco e dando um show

O show na Globo foi só das loiras e Mara Maravilha ficou de fora do evento e não deixou de alfinetar na web. A apresentadora contou detalhes a Anna Luiza Santiago e disse que não assistiu ao festival que acontece nos palcos da Globo. “Infelizmente não assisti porque estava fazendo um evento, o Mulheres Cristãs Empreendedoras. Fiquei feliz e surpresa de ter sido lembrada. Que até a minha ausência possa ajudar o projeto”, comentou sobre ter ficado entre os assuntos mais comentados no Twitter. Ela ainda disparou: “Amo todas elas. Não pedi para participar do grupo das louras”, declarou. Ela ainda revelou que participaria do evento: “Não que esteja me oferecendo, mas me disponho sempre a ajudar, seria uma honra. Porém, não no contexto com elas. Porque talvez precisaria usar peruca loura (risos). E viva a sororidade”, falou.