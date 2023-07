Mara Maravilha assusta os fãs ao gravar vídeo no hospital

A apresentadora relata que, pelo seu filho, fará um check up que estava há um bom tempo sendo procrastinado.

Amores, nesta quarta-feira (05), a cantora e apresentadora Mara Maravilha deu um susto daqueles em seus fãs, ao publicar um compilado de vídeos dentro de um hospital, falando sobre a sua saúde. Sem dar muitos detalhes do que está acontecendo, Mara afirma que está sendo bem assistida pelos profissionais de saúde do local.

“Sei que sou a maravilha de vocês. Não é para preocupar vocês. Às vezes a gente passa pela prova, mas estou sempre muito bem-assistida”, iniciou a famosa.

Logo em seguida, Mara revela que estava procrastinando os seus exames, para não ter que deixar de lado o seu trabalho, mas ao ficar completamente comovida vendo o seu pequenino, Miguel Benjamin, tomou a decisão de fazer de uma vez por todas o seu check up.

“Quero estar boa para estar com o meu filho que está crescendo muito rápido. Ele falou agora para mim ‘Mamãe, o que você tem?’ Eu falei que a mamãe ia ficar bem. Eu estava procrastinando os exames. Mas resolvi fazer pelo meu filho. Não gosto de trazê-lo em ambiente de trabalho, tenho saudade dele, fico falando com ele por vídeo. Ele é o presente mais divino que Deus me deu”, revelou a cantora.

Por fim, a apresentadora fala sobre os efeitos colaterais que o covid-19 lhe deixou, afirma que continuará atualizando os fãs sobre cada uma das áreas de sua vida e pede que eles orem e torçam por ela.

“Depois da Covid continuei tendo muita dor de cabeça, tomando medicação, aí as medicações pegaram o meu estômago e sobrecarregaram todos os órgãos do meu corpo. Eu fugindo de médico e de hospital. Não gosto de expor isso para vitimismo ou sensacionalismo, mas antes que inventem alguma coisa, quero dizer que sou protagonista da minha vida. Vou continuar informando vocês. Orem e continuem torcendo por mim”, finalizou.