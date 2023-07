Mara Maravilha aparece em documentário sobre o Balão Mágico para falar mal de Simony

Cantora relembrou da participação da ex-Balão no podcast de Sérgio Mallandro e disse que ficou sentida com a nota que ela lhe atribuiu

Mara Maravilha e Simony têm uma treta e isso ficou bem evidente no documentário sobre o Balão Mágico. Mara fez uma participação e em seu depoimento ela contou que Simony a atribuiu nota 0 como ser humano em entrevista para o podcast de Sérgio Mallandro.

“Ela recentemente foi em um podcast e perguntaram sobre mim, quando a nota ela me daria e me deu 10 como a apresentadora e me deu 0 como ser humano”, disse.

O que eu fiquei mais chocada é que a participação dela foi apenas para falar mal e atacar Simony. Será que é por isso que Simony atacou o documentário?