Mar do Sertão: Tertúlio revela à Deodora que é pai de Zé Paulino

A Dondoca ficará tão enfurecida que começará a dopar o homem para retardar sua recuperação.

É claro que em uma novela como Mar do Sertão não poderia faltar a Clássica revelação a beira da morte. Hospitalizado e crente de que não se safará desta, Tertúlio (José de Abreu) confessará a Deodora (Debora Bloch) que o maior inimigo de seu filho, Tertulinho (Renato Góes), o ex-vaqueiro Zé Paulino (Sergio Guizé), também é seu filho.

Ao escutar essa revelação de seu marido, a megera ficará incrédula, mas se manterá firme até que consiga saber toda a história que está sendo contada pelo coronel.Sem muitas forças, o homem não conseguirá concluir o assunto, porém deixará claro que quer que essa informação chegue aos ouvidos do empresário.

A dondoca então perderá o pouco de respeito que ainda tinha pelo coronel. Enfurecida com a revelação e encantada pela poder que lhe foi atribuído após o atentado, Deodora começará a dopar Tertúlio, com remédios que retardarão a recuperação do todo poderoso de Canta Pedra.