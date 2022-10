Mar do Sertão: Tertulino dá chilique ao descobrir que Tertúlio ajudou Zé Paulino

O coronel dará com a língua nos dentes e esconderá o empresário em sua fazenda.

Minha gente, por mais que o gato tente, o mundo não está girando a seu favor. Como se já não bastasse a volta de Zé Paulino (Sergio Guizé) Canta Pedra e o pedido de divórcio da Candoca (Isadora Cruz), Tertulinho (Renato Goés) ficará devastado ao descobrir que foi traído pelo próprio pai.

Ao descobrir que o mimado teria contratado um matador de aluguel para dar um fim em Zé Paulino, Tertúlio (José de Abreu) trairá a confiança de seu filho e contará ao empresário, sem dar nome aos bois, o perigo que ele está correndo.

Além de dar com a língua nos dentes, o coronel oferecerá ao rival do filho que se esconda em sua casa até que a sua vida fique fora de perigo. Sem pensar duas vezes, o rapaz aceitará a proposta do amigo, fazendo com que o montante do crime, seja obrigado a viver sob o mesmo teto que a vítima.

Tendo descoberto a traição de seu pai, o vilãozinho dará um chilique e enfrentará o patriarca da família, mas tamanho desespero não será necessário já que o tal matador de aluguel será seduzido pela lábia de Xaviera (Giovana Cordeiro) e desistirá de completar o serviço, permitindo assim que o empresário faça as suas malas e volte para casa.