Mar do Sertão: Tertulinho planeja atentado contra Zé Paulino

Irado com a reaproximação do rival com sua amada, o vilão perderá a cabeça e tramará o fim de Zé Paulino.

O que que um rabo de saia não faz com um homem, hein? Após sua amada, Candoca (Isadora Cruz) pedir o divórcio, Tertulinho (Renato Góes), tomado pela raiva, armará um atentado contra a vida de seu rival, Zé Paulino (Sergio Guizé). Ao contar o seu plano, o vilão receberá imediatamente o apoio de Deodora (Débora Bloch). Descobrindo que a eterna amada haverá pedido o divórcio ao seu inimigo, Zé Paulino se aproximará cada vez mais da jovem e de Manduca (Enzo Diniz), porém o trio será flagrado pelo playboy do sertão que se mostrará extremamente incomodado com a reaproximação que ali acontecera. Percebendo a inquietação do rapaz, Tertúlio (José de Abreu) aconcelhará que, mesmo que ele e sua mãe não apoie a sua decisão, Tertulinho mude suas estratégias de vingança. O rapaz então, pedirá que Pajeú (Caio Blat) , cometa um atentado contra Zé Paulino.