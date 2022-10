Mar do Sertão: O quarto pega fogo em noite de amor entre Zé Paulino e Candoca

O casal está cada vez mais próximo após o divórcio de Candoca e Tertulinho.

Não é que finalmente as coisas entre Candoca (Isadora Cruz) e Zé Paulino (Sergio Guizé) finalmente estão entrando nos eixos? E esse chove e não molha finalmente vai mudar.

Com o pedido de divórcio de Candoca à Tertulinho (Renato Góes), o ex-vaqueiro não só terá a chance de se reaproximar de sua amada, como também terá a chance de conquistar Manduca (Enzo Diniz), o seu filho com a moça. E ele fará isso muito bem, ao ponto de receber um elogio inesperado do garoto, que lhe emocionará e o deixará ainda mais confiante. Para comemorar essa conquista, o clima entre os dois pombinhos finalmente pegará fogo.

Após dar um beijão daqueles de tirar o fôlego na ex-professora, o empresário declarará o seu amor pela moça, que fará um charmezinho, mas logo cederá e também falará de seus sentimentos.

Completamente entregues ao momento, o casal viverá a sua primeira noite de amor, depois de onze anos e ao que tudo indica o quanto pegará fogo, afinal, são onze anos de saudades a serem matadas.