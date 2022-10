Mar do Sertão: Candoca perde a paciência com Tertulinho e Zé Paulino

A moça ficará furiosa com tanta violência vinda dos dois marmanjos.

Tertulinho (Renato Góes) conseguirá fazer com que Zé Paulino (Sergio Guizé) perca de vez a paciência com o Advogado. Após destruir a casa de Daomé (Wilson Rabelo), padrasto do ex-vaqueiro, onde ele passara toda a sua infância, Zé Paulino perderá a cabeça com o rival, o que assustará Manduca (Enzo Diniz).

Sem muito o que fazer, Candoca estará na plateia assistindo toda a briga e tentando consolar o filho que estará atordoado ao ver seus dois pais se atacando. Porém, nem ela manterá a paciência por muito tempo, soltando um grito que calará os dois marmanjos.

A médica repreenderá os dois por tamanha violência na frente do filho, em especial pelo motivo que desencadeou a discussão.

Tertulinho demolirá a casa como forma de vingança ao rival, após descobrir que sua amada Candoca reatara o seu relacionamento com o empresário e que os dois tinham a intenção de morar juntos na velha casa onde o rival passou a infância.