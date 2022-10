Mar do Sertão: Candoca corta todas as relações com Tertulinho

Se a moça pensou que esse divócio seria fácil, ela estava muito enganada.

Minha gente, eu admiro demais a Candoca (Isadora Cruz), porque para aguentar o drama e as atitudes de Tertulinho (Renato Góes) a mulher realmente tem que ser uma santa. Inconformado com o pedido de divórcio, o advogado vai pintar e bordar para conseguir reconquistar a médica.

Mesmo tendo pego a amada no flagra, em clima de romance, com o seu maior rival, o vilão não desistirá da moça, porém a ex-professora chegará em seu limite e romperá toda e qualquer relação com o ex- marido.

O estopim para que Candoca tome essa decisão, será a atitude inconsequente de Tertulinho, de derrubar a casa onde Zé Paulino (Sergio Guizé) passara a sua infância e onde os dois pombinhos, que acabaram de reatar o relacionamento, pensava em morar em um futuro breve.

De decisão tomada, a protagonista da trama devolverá a aliança e o anel de renovação de votos ao ex-marido, que lhe fará uma promessa assustadora, ao dizer que querendo ou não, ela continuará sendo a sua mulher.