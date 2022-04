Barraco: Mapoua é substituída por Natália em carro alegórico da Beija-Flor

Influenciadora relata acontecido em stories e diz que faltou consideração da escola com ela

Minha gente, o que seria do Carnaval sem o kikiki que a gente ama? A influenciadora Samara Mapoua colocou a boca no trombone e disse que a Beija-Flor não teve consideração com ela ao colocar Natália, ex-BBB, no seu lugar sem a avisar. Eita, que eu tô passada.

Mapoua conta no seu Instagram o momento em que soube que foi substituída por Natália, isso aconteceu já na Sapucaí. “Eu fui no barracão da Beija-Flor, experimentei minha fantasia, fiquei muito feliz, e o Dudu me mostrou o carro que eu ia vim para eu ter o que falar quando fosse entrevistada. Me arrumei, tudo lindo, quando eu fui subir no queijo, o menino falou que eu não era ali”, disse.

Mapoua diz que Beija-Flor não teve consideração com ela (Foto: Reprodução)

“A posição que eu estava no carro não tinha um apoio para me segurar, chegou uma hora que a escola estava correndo muito, nessa que o carro freou eu fui para frente e quase caí. Um descanso com minha pessoa, porque eu visto a camisa, poderia ter me comunicado”, contou a influencer.

Samara deixa claro que a questão não é o lugar, e sim a consideração que a escola não teve com ela. De acordo com ela, se colocassem ela para varrer o chão, desde que tivessem comunicado antes, ela iria feliz.

Para quem não conhece a personalidade, trata-se do influenciador Yago Gomes, que dá vida a Samara Mapoua. O jovem tem 25 anos e ficou famoso com seus vídeos de humor, principalmente com sua mãe. Hoje, seu Instagram já passa a marca de 1 milhão de seguidores, sendo seguido por personalidades como Mumuzinho, Perlla e Pepita.