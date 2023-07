Manu Gavassi perde 2M de seguidores por causa de Bolsonaro e dispara: “Não fazem falta”

A cantora participou de um painel na VidCon e não deixou de falar sobre suas redes sociais que foram impactadas pelo seu posicionamento político

Manu Gavassi ainda sente todos os efeitos de suas declarações dentro do BBB 20 bate na sua porta e vira e mexe ela perde um número de seguidores por causa de política. A artista participou de um painel na VidCon e contou que perdeu 2 milhões de seguidores por causa do seu posicionamento contra Bolsonaro, ex-presidente do Brasil.

“Eram 17, mas 2 milhões saíram por causa de política. E, olha, não fazem a menor falta”, declarou ela.

Manu sempre deixou claro que Bolsonaro no poder era um “erro” e que seu voto para a última eleição seria em Lula. “Eles foram convidados a se retirar”, ressaltou a cantora ao falar sobre os seguidores que deixaram de a seguir nas redes.