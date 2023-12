Manu Gavassi anuncia novo trabalho e critica a indústria musical

O novo projeto da cantora terá três música e quatro curtas, produzidos e dirigidos por ela mesma com a ajuda da equipe

Manu Gavassi já revolucionou o mundo das publis no Instagram pela excelência de seu trabalho impecável. Agora, a musa chega no mundo das músicas (mais uma vez) com curtas e canções inéditas. A artista lançou ontem (13), o seu primeiro curta e a qualidade está impecável, cheio de críticas à indústria musical.

O curta anuncia uma empresa fictícia com nome de: “Programa de proteção à carreira artística”, tratando um mundo distópico de artistas que querem criar coisas que já existem em conceitos pré definidos por empresas. A cantora critica ainda os cantores que enfiam em suas carreiras em contratos publicitários. Já pensou…

O trabalho está incrível e tudo está em uma pegada meio Black Mirror, o que sei é que estou ansiosa para a entrega do trabalho, porque Manu arrasa demais nos visuais e conceitos de seus projetos.